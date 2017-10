Assassinio sull'Orient Express: ecco il nuovo video dal backstage del film!

La 20th Century Fox ha rilasciato un nuovo video dal dietro le quinte del film diretto da, intitolato Assassinio sull'Orient Express , dall'omonimo giallo di Agatha Christie. Date un'occhiata!

Sinossi: "Assassinio sull'Orient Express è il nuovo adattamento cinematografico del celebre giallo di Agatha Christie. L’Orient-Express, il famoso treno che congiunge Parigi con Istanbul, è costretto ad una sosta forzata, bloccato dalla neve. A bordo qualcuno ne approfitta per compiere un efferato delitto, ma, sfortunatamente per l’assassino, tra i passeggeri c’è anche il famoso investigatore belga Hercule Poirot, al quale verranno affidate le indagini. Poirot, in effetti, risolverà il caso, non prima, però, di essersi imbattuto in una sensazionale sorpresa."

Nel cast: Kenneth Branagh nei panni del Detective Hercule Poirot, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom, Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley.

Produttori: Ridley Scott, Simon Kinberg, Mark Gordon e Branagh.

Assassinio sull'Orient Express esce in sala in Italia il 7 dicembre 2017.