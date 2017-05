Assassinio sull'Orient Express: il cast in copertina su Entertainment Weekly

Tutti a bordo! È infatti grazie al sempre puntualeche possiamo mostrarvi oggi le prime immagino ufficiali di, nuovo adattamento nel capolavoro difirmato questa volta da

Il magazine ha dedicato la splendida copertina del nuovo numero proprio al film, mostrando per la prima volta in posa e uno affianco all'altro tutti i protagonisti, che sono Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Leslie Odom Jr, Penelope Cruz, Judi Dench, Derek Jacobi, Josh Gad e Olivia Colman, ognuno vestito in stile anni '30. Da notare i poderosi baffi del regista, che nel film recita anche nella parte del Detective Hercule Poirot.



Proprio su baffi la Ridley ha detto: «Quando li ho visti, mi sono piaciuti. In fondo questa è una storia più grande della vita, quindi perché non rendere più grandi anche i baffi?». Branagh sembra aver trasposto egregiamente sullo schermo almeno l'aspetto curato e maniacale di Poirot, ispettore meticoloso in grado di risolvere anche i crimini più misteriosi. La storia del romanzo ha permesso inoltre al regista di chiamare a sé nomi davvero importanti, data la mole ridotta di lavoro per ognuno, libero di dedicarsi così anche ad altri progetti senza troppi intoppi. Ma anche così, non è stato facile. Branagh ha infatti rivelato: «Ve lo dico: ci è voluto molto tempo. Era un delicato lavoro di studio della disponibilità».

Trovate inoltre nella gallery le immagini ufficiali rilasciata da EW.

Assassinio sull'Orient Express uscirà nelle sale il 10 novembre 2017.