Assassination Nation: Bella Thorne, Joel McHale e altri aggiunti al cast

, Maude Apatow,sono stati recentemente confermati come parte del cast della pellicola di prossima uscita che porta il titolo di, film scritto e diretto da

Assassination Nation segue quattro ragazze adolescenti in un piccolo borgo che diventano il fulcro dell'antipatia di tutto il mondo, dopo che l'attenzione dei media si è scagliata su di loro a causa della diffusione dei loro dati personali ad opera di un hacker anonimo.

Il film sarà sviluppato dalle compagnie di produzione Foxtail Entertainment, Phantom Four e Bron Studios, in collaborazione con la Creative Wealth Media.

Thorne, Apatow, Skarsgard, McHale e Domingo andranno a recitare in Assassination Nation accanto agli attori già confermati precedentemente per far parte del cast Odessa Young, Hari Nef, il musicista R & B ABRA e Suki Waterhouse.

Le riprese per la pellicola Assassination Nation hanno una data di inizio prevista per questa primavera nello stato americano del Louisiana.