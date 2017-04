Assassination Nation: Anika Noni Rose si unirà al cast del thriller

Secondo(Bates Motel, Power) si unirà al cast del thriller di prossima uscita. L’attrice interpreterà la madre dei personaggi cui prestano il volto il musicista di(The Bad Batch, Billionaire Boys Club).

Il cast comprende anche gli attori Bella Thorne (The Duff, Blended), Maude Apatow (Knocked Up, This is 40), Bill Skarsgard (Simple Simon, la serie di Netflix Hemlock Grove), Joel McHale (la serie Community della NBC, Ted), Colman Domingo (Lincoln, Selma), Odessa Young (The Daughter) e Hari Nef (la serie Transparent di Amazon).

Assassination Nation segue la vita di quattro ragazze adolescenti che vivono in un piccolo sobborgo, diventato all’improvviso il fulcro dell'attenzione indesiderata di tutto il mondo dopo che i loro dati personali vengono diffusi online da un hacker anonimo. Anika Noni Rose viene descritta come "una donna attraente con un terribile gusto per gli uomini sbagliati, e con una reputazione malfamata nella città conservatrice di Salem. Quando il misterioso hacker diffonde le prove delle sue varie vicende sentimentali con molti degli uomini sposati della città, si trova di fronte al disprezzo, al pubblico ludibrio e agli abuso diretti perpetrati dalla popolazione indignata della cittadina."

Il film, scritto e diretto da Sam Levinson, sarà prodotto da Foxtail Entertainment, Phantom Four e Bron Studios in collaborazione con Creative Wealth Media.

A produrre Assassination Nation troviamo la Foxtail Entertainment di Matthew Malek (Silence) e Anita Gou (To the Bone), la Phantom Four di David Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice) e Kevin Turen (99 Homes, Arbitrage) e i Bron Studios di Aaron L. Gilbert (Fences, Birth of a Nation). La Creative Wealth Media di Jason Cloth e Andy Pollack è produttore esecutivo.

La vincitrice di un Tony Award Anika Noni Rose è conosciuta per aver dato la voce a Tiana ne La Principessa e il Ranocchio Disney, per Dreamgirls, per aver dato voce a Kuasa in Vixen e la sua partecipazione a The Good Wife.