Aspettando Valerian e la Città dei Mille Pianeti, la pagina speciale di Everyeye

21 settembre 2017. Questa data è sicuramente già impressa nella mente degli appassionati di fantascienza di tutto il mondo, poiché è il giorno di uscita di, a cui Everyeye ha dedicato una pagina speciale.

Se questo titolo non vi dice molto, sappiate che parliamo di un film che porta la firma di uno dei maestri europei del cinema action, Luc Besson, che torna così alla Space Opera dopo vent'anni esatti dall'avventura de Il Quinto Elemento. Ispirato a una delle più famose e longeve graphic novel francesi, Valérian et Laureline creata nel lontano 1967 dallo sceneggiatore Pierre Christin e dal disegnatore Jean-Claude Mézières, Valerian e la Città dei Mille Pianeti vede protagonisti due agenti speciali che hanno il compito di tenere la mega metropoli di Alpha lontano dai pericoli, da minacce che potrebbero mettere a rischio l'intera esistenza della stirpe umana.

Un progetto cinematografico a dir poco ambizioso, che grazie ai suoi 215 milioni di euro di budget è diventato il più costoso di sempre a livello europeo, in grado di concorrere con i giganteschi film hollywoodiani. Ci aspettano ambientazioni futuristiche e suggestive, civiltà aliene evolute e una città in pericolo, anche il cast è a dir poco stellare. I protagonisti sono due promesse del panorama attuale, Dane DeHaan e Cara Delevingne, con loro anche i più "stagionati" Clive Owen, Ethan Hawke e Rihanna. La cantante pop vestirà i panni del personaggio Bubble, pronta ad animare i peggiori club di Alpha. Per seguire ogni notizia relativa al film, Everyeye.it ha creato una pagina speciale dedicata proprio all'ultima follia di Luc Besson, che potrebbe segnare una svolta nel cinema di genere europeo e non solo. Seguite il countdown che segna i giorni rimanenti all'uscita, l'appuntamento è al cinema.