Artemis Fowl: la Disney rimuove Harvey Weinstein dall'incarico di produttore

Laha rimosso Harvey Weinstein dal lavoro di produttore che svolgeva per la pellicola, diretta da

Il film, adattamento del fantasy scientifico di Eoin Colfer, è in fase di sviluppo da moltissimo tempo, precisamente dal 2001, quando uscì il primo libro della serie. E' dal 2013 tuttavia, che le cose si sono iniziate a muovere nella direzione che stiamo vedendo adesso.

Harvey Weinstein comprò i diritti del film dalla Miramax Films nel 2001, e li trasferì alla The Weinstein Company, e poi Weinstein formò lo studio con suo fratello, Bob Weinstein, nel 2005. La Walt Disney Pictures firmò per co-produrre ufficialmente il progetto nel 2013, che si basa su uno script dello sceneggiatore di Harry Potter, Michael Goldenberg, con Jane Rosenthal e Robert De Niro alla produzione.

Un incaricato della Disney ha informato tuttavia Variety, che Harvey Weinstein non fa più parte del progetto Artemis Fowl : “Lui ha finito il suo lavoro come produttore". Come si svolgerà poi la trattativa con la sua compagnia, la The Weinstein Company, tutt'ora coinvolta nel progetto, non lo sappiamo ancora.

Sembra proprio che lo scandalo sessuale stia continuando a provocare onde d'urto non di poco conto per il produttore. Vi aggiorneremo sugli sviluppi.