Arrow: Katie Cassidy tornerà come membro del cast regolare

Lahanno annunciato oggi chetornerà nella serie TV dinei panni dinei due episodi conclusivi di questa stagione, i numero 5x22 e 5x23, per poi continuare nello stesso ruolo come membro del cast regolare della sesta stagione.

Black Siren è la controparte malvagia di Laurel di Terra-2, come abbiamo visto negli episodi precedenti del serial. Katie Cassidy per la precisione ha interpretato questa intrattabile doppelganger due volte precedentemente: la prima volta nella scorsa stagione del serial di The Flash e la seconda all'inizio di quest'anno nella serie dedicata ad Arrow.

Il produttore esecutivo di Arrow Marc Guggenheim ha dichiarato in proposito: "Una delle cose che ci rende più entusiasti di Arrow è che possiamo andare dove ci porta la storia. L'anno scorso, la storia ci ha condotto alla tragica morte di Laurel Lance. Quest'anno, il nostro finale di metà stagione ha visto la reintroduzione del doppelgänger di Laurel, Black Siren. Siamo rimasti così impressionati dall'interpretazione senza paura di Katie di questo personaggio che sapevamo che la sua storia non era ancora conclusa. Non potremmo essere più entusiasti di così nel dare nuovamente il benvenuto a Katie nella serie di Arrow nei panni di Black Siren, anche se tramite le sue apparizioni in Arrow e DC’s Legends of Tomorrow viste in questa stagione, non ha mai veramente lasciato la nostra famiglia."