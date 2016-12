Arrival: Il video backstage con Amy Adams

Con un occhio di riguardo sulla fotografia di Bradford Young, il video backstage di Arrival da la possibilità agli spettatori di ammirare il maestoso set di Denis Villeneuve.

Manca meno di un mese allo sbarco in sala di Arrival, il film di Denis Villeneuve presentato alla Mostra del Cinema di Venezia quest'anno. La Paramount Pictures ha pubblicato una breve clip con immagini dal film ma anche interviste e backstage, protagonista del video: la fotografia di Bradford Young, apprezzata dalla critica, dall'attrice Amy Adams che afferma: "La scena del primo incontro è tra le più belle a cui ho preso parte" passando per il regista Villeneuve, il quale definisce Bradford "Un maestro della luce".

Arrival racconta dell’atterraggio in tutto il mondo di misteriose navicelle spaziali ellissoidali. Una squadra d'elite guidata dalla esperta linguista Louise Banks (Amy Adams) viene inviata dal colonello Weber (Forest Whitaker) ad indagare per conto del governo americano in seguito alla rilevazione di segnali apparentemente inintelligibili. Il film è uscito in America a Novembre mentre in Italia arriverà il 19 gennaio 2017.