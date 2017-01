Arrival: alcuni nuovi concept art mostrano i progetti delle navi aliene

Distribuito in digitale HD a partire da oggi in territorio americano,si mostra in alcuni nuovi concept art diffusi in esclusiva da, che mostrano l’aspetto interno ed esterno delle famigerate navi aliene del film di fantascienza di. Potete visionarli nella galleria in calce alla notizia.

In Arrival, la cinque volte candidata all'Oscar Amy Adams interpreta l’esperta traduttrice Louise Banks. Quando delle misteriose navicelle spaziali atterrano in tutto il mondo, una squadra di specialisti viene ingaggiata per decifrare l’intento dei suoi ospiti in una gara contro il tempo. Mentre montano le tensioni tra i vari governi coinvolti, Louise scopre il vero scopo degli alieni e, per evitare una guerra mondiale, prende una decisione che potrebbe cambiare la sua vita, e molto probabilmente dell'umanità intera. Co-protagonisti in questo epico film troviamo il candidato all'Oscar Jeremy Renner e il premio Oscar Forest Whitaker.

Diretto da Denis Villeneuve, il dramma fantascientifico è stato nominato per otto premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior montaggio sonoro, miglior mix sonoro, miglior fotografia, miglior montaggio e migliore scenografia. Oltre alle sue nomination agli Oscar, Arrival è stato lodato da AFI, PGA, WGA, SAG, Critics Choice Awards, e National Board of Review. Amy Adams ha recentemente ricevuto il premio della National Board of Review come Miglior Attrice, il Premio del Presidente del Palm Springs International Film Festival ed è stata onorata dai Gotham Independent Film Awards 2016 con un premio alla carriera.

Arrival, che ha guadagnato finora 175,9 milioni di dollari a livello mondiale dal mese di novembre, è basato sul racconto "Storie della tua vita" di Ted Chiang, adattato in una sceneggiatura da Eric Heisserer. Il film è stato prodotto da Paramount Pictures in associazione con FilmNation Entertainment, Lava Bear Films e 21 Laps Entertainment Production e da Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder e David Linde.

Arrival è ora nelle migliori sale cinematografiche italiane.