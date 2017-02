Arriva il remake di The Raid con Frank Grillo e Joe Carnahan alla regia

XYZ Films ha annunciato ufficialmente la produzione del remake di. Lo ha fatto tramite un video su Twitter - che trovate dopo il salto - in cuisvelano di essere coinvolti.

Frank Grillo (Captain America: Civil War), che ad ottobre 2015 aveva affermato di non essere più coinvolto nel progetto, sarà il protagonista del remake; Joe Carnahan (The Grey) sostituisce Patrick Hughes, che aveva abbandonato la regia sempre nel 2015.

The Raid - l'originale ed il suo sequel - è stato diretto da Gareth Evans ed è diventato un cult in poco tempo, e vedeva nel cast Iko Uwais e Yayan Ruhian.

"Non è un remake" ha confermato Carnahan su Twitter "E' una re-immaginazione dello stesso scenario. Non vi deluderemo. Sarà molto simile a The Grey e Gareth Evans produrrà il progetto, e ci ha dato il suo benestare. Non potete rifare un remake di The Raid, è fantastico".