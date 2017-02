Arriva la parodia di Star Wars dagli autori di Scary Movie

The Hollywood Reporter svela che il duo formato dascriveranno e dirigeranno una parodia della saga diche, se tutto andrà come previsto, sarà girato entro la fine dell'anno.

Il titolo del film è (preparatevi...) Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens the Last Jedi Who Went Rogue. Il duo è conosciuto per aver partecipato come autori della saga Scary Movie e per le successive pellicole-parodia come Epic Movie.

Paul Hanson di Covert Media produrrà il progetto insieme a Todd Garner di Broken Road Productions.

Tra gli altri progetti del duo ricordiamo anche Hot Movie, 3ciento - Chi l'ha duro... la vince, Disaster Movie, Best Night Ever, Mordimi, Superfast & Superfurious e Angry Games - la ragazza con l'uccello di fuoco.