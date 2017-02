Arriva l'adattamento cinematografico di Talent, fumetto dei Boom! Studios

Arriva un nuovo cinefumetto. The Hollywood Reporter svela che il produttore, tramite la sua casa di produzione Original Films, porterà in vita il fumettodei Boom! Studios.

Talent è una miniserie pubblicata nel 2006 dai Boom! Studios, scritta da Christopher Golden e Tom Sniegowski e disegnata da Paul Azaceta. Nella serie a fumetti Nicholas Dane è un professore di college che sopravvive ad un disastro aereo. Dane non sa come è riuscito a sopravvivere 12 ore in acqua, ed è sospettato di aver causato lui stesso l'incidente. La verità, però, è tutt'altra...

Neal H. Moritz, produttore di film come Fast & Furious 8, produrrà l'adattamento cinematografico insieme a Toby Jaffe della Original Films e a Ross Ritchie & Stephen Christie dei Boom! Studios.