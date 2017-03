L'Universo Cinematografico della Valiant si sta - pian piano - formando. The Hollywood Reporter conferma che la Valiant ha messo in fase di sviluppo un adattamento cinematografico di

La pellicola, descritta come una commedia d'azione, sarà scritta da Terry Rossio (I Pirati dei Caraibi). Nel fumetto Archer è un teenager allenato, fin da piccolo, a vari stili di combattimento con e senza armi, ed ha l'obiettivo di uccidere 'colui che non può essere nominato'. Farà coppia con Armstrong, un buttafuori che si divide tra alcol e donne ma che in realtà... è immortale!

Sean Daniel, Jason Brown, Dinesh Shamdasani e Fleischer produrranno il film.