Arnold Schwarzenegger vorrebbe interpretare un altro villain in Batman

Insomma, se qualcuno glielo chiedesse, lui direbbe subito di sì.parla della disponibilità, se richiesto, ad interpretare un nuovo antagonista dell'eroe mascherato interpretato ora da

Quando in Batman e Robin Schwarzie ha interpretato Mr.Freeze, il cattivo non era poi risultato così cattivo e dunque all'ex Mister Olimpia non dispiacerebbe riscattarsi un po' agli occhi dei fans. "Assolutamente!" dice infatti "Io penso che tutti questi film, se scritti bene, sanno come intrattenere. Che sia Batman, Batman e Robin X-Men o Spider-Man. Se sono ben scritti, hanno grande riscontro. Alle persone piacciono, lo dimostrano gli incassi enormi nei botteghini di tutto il mondo. Quindi certo, se me lo chiedessero risponderei di sì."

Se per alcuni accettare il ruolo di un supereroe è un rischio e molti, come per esempio all'inizio Chris Evans con Captain America, hanno rifiutato questo tipo di parti, per Arnold Schwarzenegger non sarebbe affatto un problema riprovarci.

Nel prossimo film che vedrà protagonista Batman, Justice League (Zack Snyder), Ben Affleck riunirà una squadra di eroi uniti per distruggere una catastrofe di dimensioni colossali.