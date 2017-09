Arnold Schwarzenegger: "Terminator 6 ignorerà completamente Genisys"

Dopo la notizia chetornerà nel franchise cinematografico diancora nel ruolo di Sarah Connor, arrivano altri interessanti aggiornamenti da

Come riportato da TheTerminatorFans.com, l’attore simbolo della saga ha rivelato qualche dettaglio in più sulla linea temporale e narrativa che sarà seguita dal prossimo film del franchise. Intervenuto all’evento An Experience With Arnold Schwarzenegger presso l’hotel Hilton Metropole di Birmingham, l’attore ha dichiarato che la Hamilton si sta effettivamente allenando per ritornare in perfetta condizione in vista della parte; nel prossimo film non ci sarà Robert Patrick, interprete del T-1000 in Terminator 2 – Il giorno del giudizio; in più la pellicola non si chiamerà Terminator 6, poiché i fatti presentati in Terminator Genisys verranno completamente ignorati (così come, si presume, anche quelli di Terminator 3 – Le macchine ribelli e Terminator Salvation).

Alla regia troveremo Tim Miller (Deadpool), mentre James Cameron rimarrà come produttore, poiché impegnato sul set dei sequel di Avatar; sempre secondo Schwarzenegger, le riprese dovrebbero partire nel marzo 2018 per un’uscita prevista nel 2019.