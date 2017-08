Arnold Schwarzenegger nel trailer e nel poster della commedia Killing Gunther

è il protagonista del trailer di Killing Gunther , pellicola scritta, diretta e interpretata da, al suo debutto come regista. Girato a Vancouver nel 2016, il film inizialmente doveva essere intitolato Why We're Killing Gunther. Schwarzy si occupa anche della produzione della pellicola insieme a StarStream Media.

Insieme al trailer è stato diffuso un poster del film, che racconta la vicenda di Gunther, il più grande killer su commissione del mondo.

La situazione si complica quando una banda di killer internazionali decide di eliminarlo, scoprendo tuttavia che la sua fama è ampiamente giustificata.

Il cast di Killing Gunther comprende Arnold Schwarzenegger, Taram Killam, Hannah Simone, Cobie Smulders, Allison Tolman, Ryan Gaul, Aaron Yoo, Paul Brittain, Amir Talai, Peter Kelamis, Steve Bacic e Kumail Nanjiani.