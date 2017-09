Arnold Schwarzenegger girerà il sequel de I Gemelli dopo Terminator 6

Mentre continuano ad arrivare aggiornamenti sul sesto capitolo del franchise cinematografico diha aggiornato su un altro sequel in cui è coinvolto, quello de

Il film, che si intitolerà Triplets, vedrà il ritorno nel cast di Arnie e Danny DeVito, mentre sembra ormai fatta per l’ingresso di Eddie Murphy nei panni di un improbabile terzo gemello. Sempre dall’evento An Experience With Arnold Schwarzenegger (come riportato da The Terminator Fans), l’attore austriaco ha confermato di aspettarsi l’inizio delle riprese subito dopo aver terminato le sue scene in Terminator 6, che comunque non arriverà prima del 2019.

Ricordiamo che le riprese di Terminator 6 (titolo provvisorio che verrà modificato prima dell’uscita del film nelle sale) cominceranno nel marzo del 2018, sempre secondo quanto sostenuto da Schwarzenegger.