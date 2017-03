Arnold Schwarzenegger ha chiuso definitivamente con la saga di Terminator?

è noto per un sacco di ruoli diversi, maè sicuramente il film che lo ha collocato nell’olimpo di Hollywood. L'attore è diventato un'icona immortale grazie alla sua interpretazione del letale automa, e le sue citazioni dal film sono ancora alcuni dei momenti più memorabili del cinema.

Purtroppo, sembra che Schwarzenegger non potrà più far parte di questa saga. L'attore è in procinto di festeggiare i suoi 70 anni, e alcune voci affermano che si stia allontanando definitivamente dal franchise di Terminator.

Una fonte vicina al New York Daily News ha riferito infatti che Arnold Schwarzenegger abbia pensato di chiudere per sempre a future partecipazioni alla saga. "È finita per Terminator e Arnold," ha dichiarato la fonte. "Lo studio ha completamente estromesso il sequel dalla lista di produzione, il che significa che non è partita la pre-produzione e non ci sono eventuali piani per un altro sequel. L’attore si era offerto per una collaborazione a lungo termine, ma ormai non se ne farà più nulla. Il film Genisys era visto come un modo per far rinascere il franchise, ma i critici non sono stati felici del risultato e in qualche modo i boss dello studio hanno perso interesse nel produrne altri, anche se ne hanno tratto enormi profitti."

Questo rapporto sembra abbia un buon fondamento, considerando l’accoglienza di Genisys da parte della critica e l'età di Schwarzenegger. Tuttavia questo gennaio era stato rivelato che James Cameron sarebbe tornato al franchise per un altro film. Insieme con il regista di Deadpool Tim Miller, Cameron avrebbe prodotto un nuovo capitolo della saga di Terminator.

Ma con tutti i ritardi di produzione dei film di Avatar, che lo terranno impegnato per anni e anni con i quattro sequel già programmati, il coinvolgimento di Cameron in un nuovo film di Terminator sembra per ora un azzardo piuttosto improbabile. Che sia arrivata la fine per il franchise?