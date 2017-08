Armie Hammer e Timothée Chalamet nelle nuove foto di Call Me By Your Name

Sony Pictures Classics ha rilasciato alcune nuove foto dal set di Call Me By Your Name , il nuovo film co-scritto e diretto da, adattamento del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman. Scritto dal regista palermitano in collaborazione con James Ivory e Walter Fasano, il film è stato presentato al Sundance e a Berlino.

Call Me By Your Name è ambientato nella calda estate del 1983. Il diciassettenne Elio è un musicista molto sensibile, che trascorre le proprie estati nella villa di famiglia. Ogni anno il padre, essendo un docente universitario, ospita uno studente straniero per lavorare alla tesi post-dottorato. Quell'estate arriva Oliver, studente americano di ventiquattro anni, bello e carismatico, capace di stravolgere la vita di Elio, il quale s'innamora immediatamente. I due trascorreranno giornate travolgenti e ricche di passione.

Luca Guadagnino dirige Call Me By Your Name che comprende nel cast Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel e Victoire Du Bois. Le riprese si sono volte nella provincia di Cremona, tra i comuni di Moscazzano, Pandino e Crema.