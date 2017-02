Arctic Justice: Thunder Squad, Open Roads acquista i diritti

Open Roads ha acquisito i diritti di, pellicola d'animazione canadese che può vantare un cast di doppiatori di grande prestigio. Il film è targato AMBI Media Group, di Monika Bacardi e Andrea Iervolino. Previsto nelle sale americane nel 2018, della distribuzione del film si occuperà la Open Roads.

Arctic Justice: Thunder Squad racconta le vicissitudini di Swift, una volpe artica che vorrebbe far parte dei Top Dogs, una squadra di cani da slitta che offrono diversi servizi di trasporto. Anche una semplice gita di un giorno, nell'Artico può trasformarsi in un viaggio avvincente e ricco di sfide.

Per dimostrare di essere degno dei Top Dogs, Swift prende segretamente una slitta ma s'imbatte nei piani del malvagio Doc Walrus, il cui scopo è forare il centro della Terra per scatenare talmente tanta lava da far sciogliere le calotte polari, inondare il mondo e poterlo comandare.

Il cast vocale di Arctic Justice: Thunder Squad comprende Jeremy Renner, James Franco, Alec Baldwin, Anjelica Huston, John Cleese, Omar Sy, Heidi Klum, Laurie Holden, Michael Madsen e Rebecca Ferguson.