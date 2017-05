Arc of Justice: Russell Crowe in trattative per far parte del cast

, secondo quanto riporta Variety, è in trattative per far parte del cast, insieme a, del filmgirerà il film, scritto da Max Bornstein e Rodney Barnes, basandosi sul libro di Kevin Boyle del 2004, dal titolo 'Arc of Justice: A Saga of Race, Civil Rights, and Murder in the Jazz Age'.

Il libro racconta la vera storia di un incidente razziale avvenuto a Detroit nel 1925 che ha coinvolto il medico afroamericano Ossian Sweet. Venne accusato di omicidio e il famoso avvocato Clarence Darrow assunse la causa. Il libro vinse il Premio Nazionale del Libro del 2004.

In Arc of Justice, nella Detroit del 1925, tra jazz e speakeasies, l'avvento delle automobili portò i lavoratori di tutto il mondo a competere per poter entrare in questo mercato. Con il KKK in ascesa le tensioni erano all'ordine del giorno e la violenza cresceva in modo esponenziale. Ossian Sweet era riuscito a uscire dal ghetto e a vivere in un quartiere in precedenza sempre abitato da bianchi. Subito dopo il suo arrivo una folla si era radunata sotto casa sua. Lo scontro a fuoco che ne seguì vide la morte accidentale di una delle persone che stavano assaltando la casa di Ossian, il quale venne accusato d'omicidio e venne difeso dal grande avvocato americano Clarence Darrow.