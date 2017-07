Aquaman: Yahya Abdul-Mateen pronto a svelare l'armatura di Black Manta?

Nel week-end delnon sono stati mostrati solo poster e trailer di Justice League al panel, perchéha condiviso con i fan un primo sguardo del suocon, che vedrà come villain, interpretato da).

Nonostante però i filmati in esclusiva per i partecipanti all'evento nella Hall H, Wan non ha mostrato nulla riguardo al villain di cui sopra, lasciando un po' con l'amaro in bocca gli appassionati. Non c'è quindi ancora nessun indizio sul look che avrà Black Manta nel film, ma recentemente un fan ha chiesto via Twitter a Mateen se potesse rivelare piccoli dettagli sul suo costume, specie sull'iconica armatura del personaggio, ed è interessante notare come l'attore abbia risposto seccamente: «Domani».



Adesso, potrebbe trattarsi tranquillamente di uno scherzo da parte di Mateen, tanto per mantenere vivo l'hype e l'interesse dei fan, ma forse, con buone probabilità, l'attore potrebbe rivelare effettivamente un concept dell'armatura di Black Manta o anche direttamente una sua foto in costume -anche se questa ultima opzione sembra davvero improbabile. Lo scopriremo comunque domani.



Aquaman vedrà nel cast anche Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Amber Heard, Nicole Kidman, Tamuera Morrison e Patrick Wilson, per un'uscita prevista nelle sale il 21 dicembre 2018.