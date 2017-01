Aquaman: Yahya Abdul-Mateen II è nel cast, Nicole Kidman in lizza

Continua il casting del prossimo adattamento cinematografico targato DC Comics:. The Hollywood Reporter svela che l'attore(The Get Down) è salito a bordo del progetto nel ruolo del villain Black Manta.

A quanto pare l'attore ha vinto il ruolo contro Trevante Rhodes, che invece ha scelto di partecipare a The Predator. Parallelamente, il sito svela che l'attrice Nicole Kidman è in lizza per interpretare Atlanna, madre del protagonista. Se confermato, non sarebbe la prima volta che la Kidman partecipa ad un cinecomic della DC, avendo partecipato a Batman Forever negli anni novanta.

Jason Momoa guida il cast nei panni del supereroe protagonista, affiancato da Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Dr. Vulko) e Patrick Wilson (Orm). A dirigere il film ci sarà James Wan.

Le riprese di Aquaman inizieranno ad aprile; il film uscirà nel 2018.