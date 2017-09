Aquaman: Yahya Abdul-Mateen II ci mostra il "suo" muscoloso Black Manta!

Aquaman è uno dei cinecomics più attesi del DCEU dopo, e adesso l'attore che interpreta il villain Black Manta,, ha pubblicato online il risultato dell'intenso allenamento che ha sostenuto per entrare nel ruolo.

Abdul-Mateen, conosciuto per Baywatch e The Get Down, sarà dunque Black Manta, ruolo per il quale si è sottoposto ad un intensissimo allenamento dai risultati strepitosi.

Perlomeno a vedere il post di Twitter che lo stesso attore ha pubblicato sul suo profilo! Del resto, doveva trasformarsi il più possibile nel personaggio e fare in modo che risultasse il molto intimidatorio. Black Manta infatti, possiede una grande capacità atletica e una grande intelligenza.

Per entrare completamente nel ruolo che interpreterà in Aquaman, Abdul-Mateen II ha perfezionato anche le arti marziali e si è immerso completamente nei fumetti, per capire il più possibile del personaggio di David Hyde e del suo alter ego Black Manta, che non è solamente un formidabile combattente, ma anche un'anima torturata.

Vedremo quanto il regista James Wan rimarrà fedele alla storia originale dei personaggi nei comics, comunque e senza dubbio, noi aspettiamo con ansia di vedere Aquaman sul grande schermo, nel 2018.