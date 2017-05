Aquaman: Willem Dafoe arriva sul set australiano del cinecomic di James Wan

Sono ufficialmente iniziate le riprese dell'attesodiretto da, e mentre aspettiamo di vedere le prime foto dal set con i protagonisti in costume, ecco che oggi è stato avvistatoaggirarsi per la location australiana.

Anche se non sappiamo ancora molto della storia del film, che probabilmente racconterà le origini del Re di Atlantide interpretato da Jason Momoa in modo non dissimile da quanto fatto con Wonder Woman di Patty Jenkins, è stato comunque rivelato che Dafoe vestirà i panni di Nuidis Vulko, nei fumetti consigliere di fiducia di Aquaman e degli atlanteiani.



Le foto che ritraggono l'attore in borghese mentre passeggia per le strade di una cittadina della Gold Coast sono state scattate da Chris Polson con uno smartphone, quindi la qualità non è decisamente delle più elevate, ma ci accontentiamo.



Aquaman vedrà nel cast anche Patrick Wilson, Amber Heard, Dolph Lundgren, Temuera Morrison e Yahya Abdul-Mateen, per un'uscita prevista nelle sale il 21 dicembre 2018.