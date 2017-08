Aquaman: Willem Dafoe rivela nuovi e interessanti dettagli su Vulko

Dopo aver recitato nei panni dinelloditornerà adesso a recitare in un cinecomic nei panni diprima ine poi nel film stand-alone dedicato ad Aquaman , anche se al momento non è stata rilasciata una foto ufficiale del personaggio.

In merito, in una recente intervista, l'attore ha rivelato che i fan non dovrebbero dare molto peso al materiale rilasciato finora su Vulko, riferendosi al probabile look del personaggio visto attraverso il merchandising del film: "Credo che quando verrà mostrata una prima foto ufficiale, dirà più quella di qualsiasi altra cosa possa dire io parlandone. Mi piace molto il look di Vulko e so che hanno mostrato un giocattolo dedicato a lui di recente, anche se non assomiglia per nulla a quello del film".



Parlando del personaggio nel film, Dafoe ha invece rivelato: "Vulko è 100% Atlanteiano, quindi è diverso da Aquaman, che è per metà umano. Lui riesce a sopravvivere bene anche fuori dall'acqua, ma per Vulko è difficile. Riesco a resistere anche sulla terraferma, ma per lo più vivo sott'acqua. E ho girato per un po'. Ho quella che potrei definire... un'armatura. È un bel look, mi piace davvero molto".



Justice League diretto da Joss Whedon uscirà nelle sale il prossimo 17 novembre, mentre Aquaman di James Wan è atteso nei cinema il 21 dicembre 2018.