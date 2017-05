Aquaman: scritturato l'attore che interpreterà il giovane Arthur Curry

Finalmente sappiamo chi interpreterà il giovane Arthur Curry in, di. Sono già tre anni cheè stato scritturato come protagonista e finora lo abbiamo visto brevemente inmentre, per dare uno sguardo più approfondito al suo personaggio, dobbiamo aspettare l'uscita dell'attesissimo

Per lo standalone dovremo invece attendere la fine del 2018. La produzione di Aquaman è già iniziata e, dalle parole del regista sui social, sappiamo che sarà una fase abbastanza lunga, questa. Per quanto riguarda quindi la scelta dell'attore che interpreterà Arthur Curry da giovane, è stato scelto un australiano, Otis Dhanji. Il ragazzo interpreterà il giovane Aquaman all'età di 13 anni e le riprese lo vedranno impegnato per sei giorni, a maggio.

Nel cast di Aquaman, oltre a Momoa e a Otis Dhanji ci sono anche Amber Heard come Mera, che vedremo anche in Justice League, Temura Morrison nei panni di Thomas Curry, Patrick Wilson come Ocean Master e Willem Dafoe nei panni di Nuidis Vulko.

Nonostante non ci siano informazioni specifiche o (al momento), rilevanti su Aquaman, il film è molto atteso e le aspettative sono alte, sia da parte dei produttori che del pubblico. Per adesso accontentiamoci di vedere Arthur Curry in Justice League e dare una fugace occhiata a cosa ci aspetta nel 2018.