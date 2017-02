Aquaman: scelto il direttore della fotografia del cinecomic

Bisogna ammetterlo. Tra i cinecomics di punta di casa DC Comics,è quello che non ha nessun problema dietro le quinte e sembra procedere speditissimo, con un cast ed un regista ottimi per quest'incarico.

Oggi il regista James Wan ha confermato che la pre-produzione continua, e non è un caso che il protagonista, Jason Momoa, stia iniziando a prepararsi per dar vita, nuovamente, al personaggio di Aquaman.

Nel confermare lo status della pellicola, Wan ha svelato che sarà Don Burgess il direttore della fotografia dell'atteso cinefumetto targato DC Comics. Burgess ha lavorato a The Conjuring, Flight, Cast Away, Forrest Gump e Spider-Man.

Nel cast, ricordiamo, ci saranno anche Amber Heard nei panni di Mera, Patrick Wilson nei panni di Orm, Willem Dafoe nei panni del Dr. Vulko, Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta e Temuera Morrison in quelli del papà del protagonista; Nicole Kidman, invece, è in lizza per interpretare la madre di Aquaman.