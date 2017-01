Aquaman: le riprese del film con Jason Momoa tra quattro/cinque mesi

Arrivano novità sull'inizio delle riprese di, cinecomic della DC con protagonistanei panni del supereroe protagonista. Lo stesso Momoa, durante un'intervista a The Hollywood Reporter, ha svelato quando indicativamente dovrebbero partire le riprese del film, diretto dae previsto nelle sale dal 5 ottobre 2018.

Secondo quanto dichiarato da Momoa il primo ciak dovrebbe arrivare tra quattro o cinque mesi. L'attore sembra elettrizzato all'idea di dover interpretare Aquaman:"Sono davvero entusiasta! Inizio tra quattro/cinque mesi, quindi una piccola pausa e poi si parte con il film. Partecipare a Justice League è stato grandioso ma sarà fantastico poter approfondire il suo passato e la sua storia."

Jason Momoa ha già interpretato il personaggio brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice e nel film sulla Justice League, ancora inedito.

Aquaman, il cui tono del film è stato spiegato dallo sceneggiatore Will Beall, è diretto da James Wan e comprende nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson e Willem Dafoe.