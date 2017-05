Aquaman: il regista James Wan condivide con i fan la prima foto dal set

Mentre attendiamo fiduciosamente l'arrivo in sala die di, il 2018 porterà al cinema il solo-movie dedicato ad, diretto dal talentuosoe con protagonista

Le riprese del film sono ufficialmente iniziate in questi giorni, e direttamente dal set è proprio James Wan a condividere con i suoi follower via Twitter la prima foto, scrivendo in didascalia: «Mesi di preparazione intensiva hanno portato a questo. Ci siamo», accompagnando il tutto dagli hashtag #DayOne e #Ahab, quest'ultimo probabile nome di produzione del progetto, dato che compare nella foto a fianco del logo e al posto del titolo.



Aquaman racconterà la storia del Re dei Sette Mari e sovrano di Atlantide, diviso tra un mondo terreno che sempre primeggia sulla razza marina e i suoi atlanteiani che desiderano insorgere in una grande rivolta. Il film narrerà le sue origini.



Nel cast del cinecomic troveremo anche Patrick Wilson (Ocean Master), Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (Atlanna), Temuera Morrison (Padre di Aquaman), Yahya Abdul-Mateen (Black Manta), Willem Dafoe (Vulko) e Dolph Lundgren (Re Nereus), per un'uscita prevista nelle sale il 21 dicembre 2018.