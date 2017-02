Aquaman: il primo ciak sarà a maggio

Nelle scorse settimane è stato comunicato che le riprese diinizieranno in primavera ma ora è arrivato un annuncio più specifico, circa il periodo in cui avverrà il primo ciak. My Entertainment World ha infatti dichiarato che le riprese del film con protagonistainizieranno il 22 maggio nel Queensland, in Australia.

A inizio gennaio era stato infatti annunciato che il film avrebbe iniziato la produzione tra la primavera e l'estate. Aquaman è incentrato sull'omonimo supereroe che arriva dagli abissi e che può comunicare telepaticamente con tutte le creature marine.

Nel cast del film, diretto da James Wan, troveremo Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen, Temuera Morrison, Patrick Wilson, Amber Heard e Willem Dafoe. Nicole Kidman potrebbe far parte del cast nel ruolo della madre di Aquaman. Parte delle riprese si svolgeranno anche in Italia, a Erice.