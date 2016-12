Aquaman: la preparazione degli stuntmen alle sequenze subacquee

Quando si parla di grandi produzioni, le riprese diventano un gigantesco lavoro di squadra. Centinaia sono i lavoratori che si trovano sul set di un film di supereroi, enon sarà diverso, una volta che la produzione prenderà il via. Le riprese del film inizieranno il prossimo anno in Australia ma la pre-produzione è già in corso.

La strategia utilizzata per Aquaman, notoriamente un supereroe poco apprezzato rispetto ad altri componenti della Justice League, è quella di informare in fans su ogni novità riguardante la produzione del film, per cercare di coinvolgerli il più possibile.

Secondo quanto riporta 9News, non è solo Patrick Wilson, l'interprete scelto per recitare nel ruolo del villain Ocean Master, in fase di allenamento in questo periodo; anche un gruppo di stuntmen è già in fase di preparazione in Australia. Il team, capitanato dal regista degli stunt, Keir Beck, ha dichiarato di svolgere attualmente uno specifico programma di allenamento in acqua per effettuare anche scene di combattimento.

Se qualche sequenza potrebbe suonarvi familiare la motivazione è che Keir Beck ha recentemente guadagnato l'attenzione internazionale per le prodezze coreografiche delle sequenze di Mad Max: Fury Road.

Nel cast di Aquaman, diretto da James Wan, troviamo Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson e Willem Dafoe.