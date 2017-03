Aquaman: posticipata la data di uscita del cinecomic DC

La Warner Bros. Pictures sta ridefinendo l'Universo Cinematografico della DC Comics e, questo, sta portando anche a posticipare date di uscita dei vari cinecomics e ingaggiare nuovi filmaker per occuparsene.

Oggi lo studio ha ufficializzato di aver posticipato nuovamente la data di uscita di Aquaman. Inizialmente previsto per il 5 ottobre 2018, ora uscirà ufficialmente il 21 dicembre 2018; la data di uscita è stata fissata dopo che James Cameron ha annunciato che difficilmente riuscirà a far uscire Avatar 2 per quella data.

Nello stesso giorno, Aquaman si scontrerà al botteghino con un altro supereroe. Infatti è prevista per il 21 dicembre l'uscita del film d'animazione su Spider-Man con Miles Morales protagonista e prodotto dalla Sony Pictures.