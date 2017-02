Aquaman: possibili nuovi particolari, confermato il ruolo di Nicole Kidman

Tutti i fan del celebre personaggio DC stanno aspettando di avere maggiori informazioni riguardo alla pellicola di prossima uscitae ora sembra che sia stata diffusa in rete una nuova breve sinossi diche fonisce alcuni dettagli interessanti sulla trama del film, oltre a confermare il ruolo di

La nuova descrizione della trama di Aquaman è stata pubblicata su un sito web di casting noto come Acting Auditions. Anche se è molto simile alla prima sinossi diffusa in rete, ci sono alcune piccole differenze. Per esempio, il Re di Atlantide qui viene descritto come un governante "riluttante" e viene sottolineato con maggiore enfasi il riferimento alle questioni ambientali su cui si concentrerà la sceneggiatura. Il sito, inoltre, conferma anche che Nicole Kidman andrà a ricoprire il ruolo di Atlanna.

La nuova descrizione recita: "Il film sarà incentrato su Aquaman, governante riluttante del regno sottomarino di Atlantide. Il leader deve affrontare gli abitanti della terra, che continuano ad inquinare il mondo, e la sua stessa gente, sempre più pronta ad invadere la superficie. Il candidato al Screen Actors Guild Award, Jason Momoa impersonerà Aquaman. Nel cast c'è anche il premio Oscar Nicole Kidman come Atlanna, la vincitrice di un Hollywood Film Award Amber Heard nei panni di Mera, il due volte candidato all'Oscar Willem Dafoe come Nuidis Vulko, il due volte vincitore di un Golden Globe Patrick Wilson che impersonerà Orm/Ocean Master, Temuera Morrison che interpreterà Thomas Curry e Yahya Abdul-Mateen II che presterà il volto a Black Manta.".