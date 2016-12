Aquaman: Patrick Wilson si sta allenando duramente per la parte di Ocean Master

Sevorrà interpretare il cattivo principale di, ha senso che debba essere in perfette condizioni fisiche per riuscire ad essere credibile sul grande schermo nei panni della nemesi di! E da come potete vedere subito dopo il salto, sembra cheabbia preso la questione molto sul serio.

Patrick Wilson ha infatti postato sul suo profilo Twitter che “Orm deve prepararsi per una battaglia o due” e lo possiamo vedere sfinito dopo una sessione di duro allenamento assieme a Marika Dominczyk in un post inviato da quest’ultima. Sicuramente ora sembra molto più preparato alla battaglia di quanto Nite Owl abbia mai fatto, quando fu chiamato ad interpretare l’eroe con la pancetta nell’adattamento del celeberrimo Watchmen.

Le riprese di Aquaman dovrebbero iniziare nel Queensland, in Australia, nella prima metà del 2017, e Wilson ha recentemente rivelato che dovrà sottoporsi a una prova costume questa settimana, quindi appare naturale che voglia farsi trovare in forma per l’occasione.

Nel film dedicato al sovrano di Atlantide, Jason Momoa interpreterà Aquaman dopo l’esordio in Batman V Superman: Dawn of Justice e la sua futura apparizione in Justice League, mentre Amber Heard vestirà i panni di Mera e Willem Dafoe reciterà nel ruolo dell’atlantideo Vulko.

Diretto da James Wan, Aquaman esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 ottobre 2018.