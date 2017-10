Aquaman: Patrick Wilson ha finito di girare le sue scene

ha concluso il suo lavoro su Aquaman e a comunicarlo a tutti è stato il regista della pellicola, James Wan, via social media.

Wilson ha già collaborato con Wan a The Conjuring ed è poi stato scritturato come l'Ocean Master in Aquaman a dicembre 2016. Wilson ha anche girato un piccolo cameo in Batman V Superman: Dawn of Justice, che vide il debutto di Jason Momoa nei panni di Aquaman; in quell'occasione prestò la voce al presidente.

Nei fumetti l'Ocean Master è il fratellastro di Aquaman. Mentre Arthur Curry è metà umano, Orm è tutto atlantideo, al 100%. Segni particolari? Odia il fratello.

Ora l'attore ha terminato le riprese del suo villain e il regista, James Wan, lo ha rivelato su Twitter:

James Wan ✔@creepypuppet

Dopo 115 giorni di riprese, abbiamo concluso con @patrickwilson73. Grazie per averci accompagnato in questa avventura acquatica.

115 giorni di riprese sono tutto tranne che un cameo. Il suo ruolo di certo non sarà marginale in Aquaman: vedremo come lui e Vulko, interpretato da Willem Dafoe, interagiranno insieme nella pellicola.