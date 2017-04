Aquaman: parla Nicole Kidman, ecco l'allenamento di Amber Heard

Le riprese distanno per iniziare ma i fan potranno vederlo soltanto tra più di un anno, il 21 dicembre 2018 per l'esattezza. Prima di allora, i fan della DC Comics potranno vedere il loro eroe in, in arrivo questo novembre nelle sale cinematografiche.

Aquaman avrà il volto di Jason Momoa, che lo aveva già interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice dello scorso anno, e al suo fianco, tra gli altri, ci sarà anche Nicole Kidman nei panni di sua madre, la Regina Atlanna.

Perché la Kidman ha deciso di accettare il ruolo? "La ragione è James Wan. E' Australiano ed ho seguito la sua carriera sin dall'inizio" svela l'attrice "E' un mio carissimo amico e mi ha offerto il ruolo della Regina Atlanna. Quando mi ha detto che potevo interpretare una madre ed una sirena guerriera, gli ho detto 'ci sto'. Se c'è una cosa che dovevo fare nella mia vita, era questo. Bisogna anche divertirsi".

Nel frattempo Amber Heard, interprete di Mera (che debutterà in Justice League), continua ad allenarsi duramente per il ruolo, e mostra il tutto in un video che trovate qui sotto.