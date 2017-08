Aquaman: è online un video dal set del cinecomic DCEU!

Aquaman è uno dei cinecomic più attesi in seno allae adesso è apparso un video che mostra il set, nello specifico un luogo fondamentale per l'eroe di Atlantide...

L'Amnesty Bay Lighthouse dove, con molta probabilità, vedremo avvenire la narrazione della origin story di Arthur Curry. Aquaman è diretto da James Wan ed è già da un po' che si sta lavorando a questa pellicola dunque, da ora in poi, non sarà difficile aspettarsi di vedere foto e video dalla produzione.

L'Amnesty Bay Lighthouse è un luogo iconico nei fumetti; è infatti il posto dove Tom Curry incontra Atlanna, la Regina di Atlantide (Nicole Kidman) e la salva. Tom e Atlanna si innamorano e hanno poi un figlio, Arthur, che crescerà e diventerà Aquaman, l'eroe dei due mondi.

Non sappiamo esattamente quanto vedremo di questa location nel film, ma di certo alcune sequenze verranno girate lì per forza. Ecco la caption di 7News e poi, in basso, il Tweet con il video:

#7News reports #Aquaman filming @ #HastingsPoint ?No #JasonMomoa #AmberHeard #NicoleKidman in sight,set still being built 🤦some1 stuffed up? pic.twitter.com/AwHxkUqZrc

— b1gr1g (@Bigr1g) August 3, 2017

Nel cast di Aquaman: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Ludi Lin, Dolph Lundgren, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Cox, Otis Dhanji e Kaan Guldur.