Aquaman: è online una nuova foto dal set che mostra componenti high-tech!

E' stata rilasciata in rete una nuova foto dal set di Aquaman , il nuovo cinefumettodedicato al. E l'immagine mostra l'alta tecnologia atlantidea. Date un'occhiata!

Pare proprio che quando uscirà, lo stand-alone di Aquaman sarà un film epico! Arthur Curry dovrà vedersela infatti con Black Manta e le forze malefiche comandate da suo fratello, Re Orm AKA Ocean Master. Dopo aver visto brevemente l'armata atlantidea di Orm, adesso possiamo dare un'occhiata ravvicinata alle armature, altamente tecnologiche, che verranno usate nella pellicola.

Le armature dei soldati, che consentono loro di muoversi rapidamente in acqua, somigliano molto ai disegni di Phil Bourassa, quelli dell'esercito di Atlantide che si è visto nel film animato Flashpoint. A vedere il set, pare che le riprese siano ancora in corso d'opera in Australia, nella stessa location dove Mera si è vista scappare in qualche foto rubata di alcuni giorni fa.

Aquaman non è ancora Re di Atlantide in questo film che vedremo il prossimo anno, al momento è Olm il titolare della corona.

Nel cast: Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera; il nominato all'Oscar Willem Dafoe (Platoon, Spider-Man 2) nei panni di Vulko; Temuera Morrison (Star Wars: Episodio II – L'attacco dei Cloni, Lanterna Verde) nei panni di Tom Curry; Dolph Lundgren nei panni dis Nereus; Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) nei panni di Orm/Ocean Master; il premio Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) nei panni di Atlanna.