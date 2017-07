Aquaman: la nuova foto dal set rivela uno dei luoghi più iconici del fumetto DC

Proseguono in Australia le riprese dell'atteso Aquaman di, e oggi è ila riportare la foto di un set in costruzione nel quale a quanto pare comparirà l'iconico Faro di, interpretato nel film da

L'edificio sarebbe in costruzione presso la location di Hastings Point, e secondo quanto riferito dal giornale il regista James Wan trascorrerà almeno tre giorni nel popolare punto di osservazione delle balene dove girerà diverse sequenze anche con Tamuera Morrison, nel cinecomic Tom Curry, padre terrestre di Arthur.



La produzione di Aquaman rimarrà nella location per almeno otto settimane data l'elaborata costruzione del set, ma il parco sarà chiuso al pubblico solo durante la fase di shooting prevista per la fine del prossimo mese.



Aquaman vedrà nel cast anche Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Amber Heard e Dolph Lundgren, per un'uscita prevista nelle sale il 21 dicembre 2018.