Aquaman: Nicole Kidman regala qualche informazione riguardo la "sua" Atlanna

parla più in dettaglio di quello che sarà il suo ruolo in Aquaman , il nuovo cinefumetto targato DC che entra a far parte del. L'attrice interpreterà, ma come apparirà sullo schermo il suo personaggio?

A quanto pare, da sua stessa ammissione, il look che avrà la bella regina atlantidea sarà "di sicuro effetto"!

La Kidman, parlando con The Hollywood Reporter, ha spiegato che Atlanna, madre di Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa) avrà un look allo stesso tempo etereo e regale:

"Sarò come una sirena, ma apparirò anche come una regina, indosserò una corona... Il mio look sarà davvero particolare!"

Parlando delle scene girate, la Kidman ha aggiunto:

"Sono anche rimasta "svenuta" su una roccia, con i capelli sparsi e piena di sangue. mi è piaciuto!"

Ancora non è del tutto chiaro in che modo è stata concepita la regina Atlanna nel cinecomic dedicato ad Aquaman, non sappiamo cioè, se la sua storyline sarà o meno fedele a quella dei fumetti. Per adesso però, sembra piuttosto interessante l'aspetto che la Kidman avrà nella pellicola, voi cosa ne pensate?