Aquaman: Jason Momoa svela per quanto tempo ha mantenuto il tutto segreto

darà vita al personaggio dinell'Universo Cinematografico della DC Comics. Lo abbiamo incontrato (brevemente) ine lo rivedremo in

Ma per quanto tempo ha mantenuto segreto il suo casting? Durante un'intervista al Jimmy Kimmel Live!, l'attore ha svelato che ha dovuto tenere segreto il suo casting come Aquaman per circa 4-5 anni. Sono tantissimi e... ottimo lavoro, Momoa!

Infatti prima di dicembre 2013 non è trapelato proprio nulla. I primi rumor sul suo coinvolgimento nel DC Universe sono apparsi proprio quel dicembre, e suggerivano l'attore come potenziale Doomsday o Martian Manhunter! E' stato solo a gennaio 2014 che le prime voci su Momoa come Aquaman sono trapelate online, per poi arrivare la conferma nel giugno 2014.

Ricordiamo che Aquaman sarà anche protagonista di un suo film in arrivo nel 2018.