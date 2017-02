Aquaman: Jason Momoa si allena in un nuovo video

Il conto alla rovescia per l'inizio delle riprese diè cominciato, così come il training al quale si è sottoposto il protagonista. Momoa ha interpretato già Aquaman in, film attualmente in post-produzione e che vedremo in autunno ma ora si sta preparando per il film interamente dedicato al suo personaggio.

L'attore ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul film e su Aquaman e oggi compare in un nuovo video su Instagram mentre si allena.

In Aquaman, Jason Momoa interpreta il re di Atlantide, ruolo già interpretato brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e Justice League, che vedremo al cinema quest'anno.

Diretto da James Wan, Aquaman uscirà nelle sale il 27 luglio 2018 e nel cast ci sarà anche Amber Heard nei panni di Mera.

Il personaggio di Aquaman è stato creato da Paul Norris e Mort Weisinger e ha fatto la sua prima comparsa nei fumetti DC nel 1941.