Aquaman: Jason Momoa rivela un dettaglio interessante sul cinecomic DC

Un post apparentemente innocuo su Instagram, che mostra una foto diinsieme a, ha rivelato un piccolo dettaglio sul prossimo film die, per estensione, in che ruolo troveremo

Coloro che hanno familiarità con la storia di Aquaman nei fumetti DC sanno che Atlantide è una civiltà subacquea costituita da molti e diversi domini, a volte in lotta fra loro. Per quel concerne Dolph Lundgren, l’attore è stato recentemente rivelato essere Re Nereus, il sovrano del dominio di Xebel, da dove provengono originariamente Mera e sua sorella gemella Siren.

Molti fan presumevano che il film di Aquaman avrebbe visto un re combattere contro l’altro, ma secondo questo recente post su Instagram di Jason Momoa, è Orm, interpretato da Patrick Wilson, il vero sovrano di Atlantide, e non Arthur Curry.

In alcune delle molte continuity DC, gli Atlantidei non sanno dell’esistenza di Arthur Curry e che lui sia il vero e legittimo sovrano del regno sommerso. In quelle storie, Vulko, che nel film avrà il volto di Willem Dafoe, aveva cresciuto Arthur sulla superficie, tenendolo all’oscuro del suo vero lignaggio. Tuttavia, il rapporto più comune che intercorre tra Orm e Arthur è incentrato sulla gelosia, con Arthur saldamente affermato come re di Atlantide e Orm che cerca spesso di usurparne il trono. Una terza e più recente origine (che per coincidenza è stata scritta proprio da Geoff Johns), racconta come Aquaman in precedenza abdicò al trono e consegnò la reggenza ad Orm.

In base a quello che sappiamo finora quindi, sembra che James Wan e Zack Snyder potrebbero prendere a prestito la loro storia da tutte e tre le versioni disponibili.

Aquaman vedrà un cast composto da Jason Momoa nei panni di Aquaman, Nicole Kidman nel ruolo della regina Atlanna, Amber Heard nei panni di Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Orm, Dolph Lundgren nei panni di re Nereus, Temuera Morrison nel ruolo di Thomas Curry, Willem Dafoe nei panni di Nuidis Vulko e Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta.