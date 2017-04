Aquaman: Jason Momoa parla del film

Abbiamo vistosolo brevemente indello scorso anno, ma rivedremo il personaggio anche inquesto novembre. Successivamenteriprenderà i panni dell'eroe DC nel film stand-alone diretto da

In arrivo a Natale 2018, il cinefumetto della DC Comics è uno di quelli che sta procedendo in maniera spedita e senza intoppi (vedi Flash), destando curiosità nei fan e nel pubblico generalista. Parlandone in un'intervista, Momoa ha spiegato: "non abbiamo mai visto Aquaman al cinema prima d'ora. Non ci sono stati altri quattro Aquaman prima di me... quindi dovrò impostare io il tono del cinefumetto".

Cosa aspettarsi dal cinefumetto? "Quest'uomo non è mai stato accettato ad Atlantide, perché per metà umano. Ma è il meglio di entrambi i mondi. Non sa ancora come gestire i suoi poteri. Quindi è una storia di come un giovane ragazzo diventa un uomo, o meglio di come un uomo diventi un re. Ha perso tante cose e deve far fronte a tutto ciò. E' una sorta di outsider".