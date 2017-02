Aquaman: Jason Momoa parla del cinecomic DC Comics

Procede a gonfie vele la pre-produzione di, prossimo cinefumetto targato DC Comics, che vedràriprendere i panni dell'iconico supereroe nel film diretto da

"La cosa più fica di Aquaman è che attinge dalla cultura nativa ed è qualcosa di cui sappiamo ancora troppo poco, per questo ci saranno delle cose veramente interessanti" ha spiegato l'attore "Penso sia il momento giusto, ed è tutto cosi fico. Zack Snyder è quello che ha fornito questa visione particolare del personaggio e la DC lo ha sostenuto. E' stato coraggioso da parte loro ed io sono estremamente felice con il mondo che hanno creato, è un onore fanne parte".

Come vi abbiamo svelato, nella pellicola il supereroe affronterà Black Manta, ma non sarà l'unica cosa per cui i fan dovranno avere tanto hype: "Ho letto la sceneggiatura e... mettiamola in questo modo: non ho mai visto un film del genere. E' un mondo che non avete mai visto. Siamo andati nello spazio, in altri mondi, ma mai sott'acqua. E' una gran bella aggiunta e usa come ispirazione tante pellicole che ho amato: da I Predatori dell'Arca Perduta a Star Wars, da Il Signore degli Anelli a All'Inseguimento della Pietra Verde. E' un'avventura molto cool, è divertente, con tanti personaggi e mondi differenti".

Aquaman arriva nelle sale cinematografiche il 5 ottobre 2018.