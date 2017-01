Aquaman: Jason Momoa è grato del suo ruolo nel DC Extended Universe

è sicuramente uno degli attori più apprezzati del momento. Il suo appeal è cresciuto esponenzialmente in seguito all'ingaggio per il ruolo di, nel film a cui è dedicato il personaggio e negli altri lavori della DC all'interno del DC Extended Universe. Il prossimo film in cui lo vedremo apparire èa novembre.

Durante una recente intervista Jason Momoa ha fatto sapere che le riprese del film inizieranno tra quattro/cinque mesi mentre si è detto molto grato per aver avuto l'opportunità di recitare in Aquaman e Justice League:"Questo ruolo mi ha cambiato la vita, non sono mai stato un attore capace di scegliere i propri ruoli. I ruoli da supereroe mi hanno permesso di interpretare le parti che desidero. Ho saputo di dover interpretare Aquaman tra il 2012 e il 2013 ed è stato molto complesso per me mantenere il segreto per tanto tempo. Sapevo comunque che la mia vita sarebbe stata impegnata per i prossimi quattro o cinque anni."

Jason Momoa, dopo la breve apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice, tornerà ad interpretare il ruolo in Justice League e Aquaman.