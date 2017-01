Aquaman: James Wan condivide una nuova foto dal dietro le quinte

Come tutti voi avrete sicuramente notato, la produzione per la nuova pellicola dedicata al personaggio dista procedendo a gonfie vele.Da poco il registaha condiviso una nuova foto con, riuniti per la prima volta dietro le quinte, ma qualcuno sembra mancare...

Le riprese per la realizzazione di Aquaman di James Wan non prenderanno avvio prima di un paio di mesi, ma questo non significa che il cast e la troupe non siano già al lavoro.

Il regista è evidentemente desideroso far sapere ai fan che lui è pronto a portare il Re di Atlantide e il suo regno sottomarino alla vita. Da poco, infatti, ha condiviso una nuova immagine dietro le quinte che ci mostra cast principale. Wan, con questa condivisione è stato molto attento ad includere nell'immagine solo coloro ufficialmente confermati come parte del cast, ovvero Jason Momoa (Aquaman), Amber Heard (Queen Mera) e Patrick Wilson (Ocean Master).

Tuttavia, Willem Dafoe, che è stato confermato per il ruolo di Vulko nel film di Zack Snyder, Justice League, sembra mancare. Questo significa che il Vulko di Dafoe non apparirà in Aquaman? Ovviamente questa sembra essere una conclusione un po' troppo affrettata. La sua assenza nella foro, infatti, si può spiegare semplicemente con una sua momentanea assenza sul set o con il fatto che era proprio lui a scattare la foto. Non ci resta che aspettare e iniziare a vedere che cosa accadrà a Vulko in Justice League.