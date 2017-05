Aquaman: ecco il nuovo logo del film di James Wan con protagonista Jason Momoa

Come segnalato ieri grazie alla fotografia condivisa via Twitter da, sono cominciate ufficialmente le riprese dicon protagonista, ma oggi un comunicato stampa rivela qualche dettaglio in più.

Il documento parla infatti anche delle location dell'atteso cinecomic in arrivo il 23 dicembre 2018: «Adattandosi alle esigenze del Re dei Mari, il film sarà girato soprattutto in località che attraversano la splendida Gold Coast del Queensland, in Australia, con riprese aggiuntive previste presso i Village Roadshow Studios. La produzione sfrutterà tutte le attrezzature presenti negli studios, compresi tutti e nove i teatri di posa VRS e il nuovo Stage 9, il più grande dell'Emisfero Sud del pianeta. Le riprese si sposteranno poi anche in Sicilia e in Tunisia».



Insieme al comunicato stampa è stato anche rilasciato un nuovo logo ufficiale di Aquaman. Il film arriverà dopo Wonder Woman e Justice League, raccontando le origini del Re dei Sette Mari, diviso tra la difesa della Terra e il sempre più crescente dissenso tra i suoi atlanteiani.



Nel cast del film troveremo anche Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe e Dolph Lundgren.