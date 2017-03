Aquaman: ecco la descrizione dei concept-art mostrati al CinemaCon

Il 2017 sarà l'anno del film stand-alone dedicato ae dell'attesissimo crossoverdi Zack Snyder, ma l'Universo Espanso DC porterà in sala anche altri solo movie dedicati ai propri eroi, e tra questi spicca l'dicon protagonista

L'attore e il regista sono stati così ospiti ieri sera al CinemaCon di Las Vegas, dove hanno rivelato al pubblico di essere in procinto di partire per l'Australia per l'imminente inizio della produzione del film. All'evento non è stato quindi mostrato alcun trailer, non essendoci il materiale necessario, ma questo non ha impedito a Momoa e Wan di presentare dei concept-art che hanno trascinato l'audience in un meraviglioso mondo acquatico.



Il regista ha rivelato: «Voglio fare in modo che il pubblico possa vivere Atlantide proprio come fa Aquaman nel film. E Aquaman è assolutamente un badass. Questo è un progetto che non sarebbe mai stato prodotto cinque anni fa».



Nel materiale presentato è stato possibile ammirare un'elaborata "dogfight" tra guerriere subacquei a cavallo di squali giganti o simili a polpi, ma c'erano anche dei draghi acquatici, palazzi scintillanti e un'immagine di Aquaman con in mano un tridente e a cavallo di uno squalo martello.



Aquaman è atteso nelle sale per il 21 dicembre 2018.